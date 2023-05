Super Mario Lego: il set con Luigi in sconto su Amazon, è SMART

Diventa un vero eroe del Regno dei Funghi con questo Starter Pack di Super Mario: Avventure di Luigi di LEGO. Divertiti e collegalo agli altri pack per vivere avventure uniche e piene di azione. Un modo nuovo di utilizzare i tuoi mattoncini preferiti e non farne mai a meno.

Pronto per l’avventura insieme a Luigi con questo meraviglioso starter pack di LEGO

Con l’uscita al cinema del film di Super Mario Bros siamo tutti ritornati un po’ bambini. I più piccoli invece hanno scoperto un meraviglioso mondo pieno di divertimento e tanti personaggi fantastici. Se vuoi portare a casa l’emozione che hanno provato al cinema allora non devi farti scappare lo Starter Pack di Super Mario: Avventure di Luigi di LEGO. Parti all’avventura con Luigi costruendo percorsi unici e pieni di sfide.

Insieme a Luigi e a una tenerissima Yoshi rossa, supera gli ostacoli e i nemici per sconfiggere Boom Boom, uno dei figli del malvagio Bowser, e arrivare a fine livello. Inoltre se possiedi altri set potrai unirli per ampliare ancora di più l’esperienza di gioco e il divertimento. Oppure gioca con un amico utilizzando gli altri personaggi interrativi per creare storie uniche ed emozionanti.

Il personaggio di Luigi è dotato di schermo LCD ed un altoparlante che riproduce suoni e musiche prese direttamente dai videogiochi di Mario. Tramite la tecnologia Bluetooth puoi azionare la modalità 2 giocatori, per inserire un altro personaggio per giocare con un amico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.