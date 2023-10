Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch crolla di 20€ in PREORDINE su eBay!

Super Mario Bros. Wonder, il nuovo gioco platform di Nintendo per Nintendo Switch, è ora disponibile in prevendita su eBay a soli 49,99€. Il prezzo di listino è infatti di 69,99€, ma è possibile risparmiare ben 20 euro acquistando il gioco in prevendita.

Super Mario Bros. Wonder: l’esperienza platfrom definitiva

Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch è un’avventura straordinaria nel mondo di Mario e dei suoi amici. Tutto ha inizio con un invito del Principe Florian, ma l’ospite inatteso Bowser rovina la festa. Rubando un fiore meraviglia e unendosi con il castello del principe, si trasforma in una fortezza volante, portando a strani eventi nel Regno dei Fiori. Spetta a Mario e ai suoi compagni rimediare a questa situazione caotica.

Il gioco offre un mondo di meraviglie da esplorare, con un fiore meraviglia in ogni livello che porta a conseguenze sorprendenti e spesso imprevedibili. Potresti vedere tubi che si muovono, terreni che si inclinano e molte altre sorprese, e potresti anche trasformarti in qualcosa di completamente nuovo!

Super Mario Bros. Wonder presenta 12 personaggi giocabili, il numero più alto mai visto in un gioco di Super Mario. Puoi selezionare il tuo preferito e lanciarti nell’avventura.

Il gioco è ancor più divertente con l’opzione multiplayer. Puoi unirti a un massimo di 12 giocatori online per affrontare le sfide insieme o gareggiare per raggiungere il traguardo per primo. Inoltre, il gioco offre modalità multiplayer locale per 2-4 giocatori, dove potrai collaborare o competere sulla stessa console.

Super Mario Bros. Wonder introduce nuovi potenziamenti oltre ai classici come il super fungo e il fiore di fuoco. Ci sono anche le “spille”, che sbloccheranno abilità e ricompense da utilizzare nei livelli.

