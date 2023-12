Super Mario Bros. Il Film in streaming: guardalo a partire da 6,99€

C’è aria di festa nell’aria e non solo per il Natale in arrivo, ma anche perché dal 26 dicembre Super Mario Bros. Il Film sarà disponibile per la visione in streaming con il pass Entertainment di NOW TV. Questo pacchetto, disponibile a partire da 6,99 euro al mese, ti permette di accedere a tutto l’intrattenimento e le serie TV di Sky e può essere un fantastico regalo di Natale per te o qualcun altro.

Super Mario Bros. Il Film in streaming su NOW: manca sempre meno

Con il pacchetto Entertainment, avrai accesso a un vasto catalogo di film blockbuster, serie TV cult e tanto altro. Dal 26 dicembre, il mitico Super Mario Bros. Il Film sarà disponibile in streaming, portando il tuo Natale a nuovi livelli di allegria e nostalgia.

NOW TV ti offre poi una vasta selezione di contenuti: dalla comicità di Tre di Troppo al fascino intramontabile di Elvis, passando per l’avventura di Animali Fantastici – I Segreti di Silente. C’è qualcosa per tutti i gusti, e con un abbonamento così conveniente, puoi accedere a tutto questo e altro ancora.

E se sei un appassionato di cucina, non puoi perderti la nuova stagione di MasterChef, disponibile in streaming su NOW TV. I migliori aspiranti cuochi d’Italia si sfideranno per conquistare il titolo di miglior chef amatoriale, portando l’emozione della cucina direttamente a casa tua.

Cosa aspetti? Abbonati a NOW TV e regalati un Natale ricco di intrattenimento e emozioni. A soli 6,99 euro al mese, puoi vivere un’avventura continua, grazie a film, serie TV e tanto altro.

