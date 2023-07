Super Mario 3D World + Bowser's Fury: non puoi lasciartelo sfuggire

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è uno dei videogiochi a tema Mario più incredibili che ci sia; è composto da due titolo e offre un’avventura mozzafiato che vi permetterà di passare ore ed ore divertenti in compagnia dell’idraulico più famoso del mondo e della sua banda di amici. È uscito per Nintendo Switch e oggi lo pagherete solo 49,90€, spese di spedizione incluse.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: impossibile non comprarlo

Super Mario 3D World è stato originariamente lanciato su Wii U e ha catturato il cuore dei giocatori con il suo gameplay frenetico e coinvolgente. In questa versione per Nintendo Switch, il gioco originale è stato ottimizzato e migliorato, offrendo una grafica migliore, un frame rate più stabile e alcune modifiche di gioco per rendere l’esperienza ancora più fluida e divertente.

In più, il titolo introduce la modalità multiplayer online, consentendo ai giocatori di unirsi a squadre di fino a quattro persone e affrontare insieme le sfide.

Bowser’s Fury è un’esperienza completamente nuova aggiunta al videogame originale. Questo nuovo capitolo porta i giocatori in un’enorme area di gioco aperta chiamata Lago Luccichio, dove si uniscono a Bowser Jr. per affrontare una minaccia gigantesca: un Bowser incontrollabile chiamato Fury Bowser.

In questa nuova avventura, i giocatori esplorano il vasto Lago Luccichio, risolvono enigmi, affrontano boss e collezionano i Soli di Cat-Sole, necessari per risvegliare Fury Bowser e riportare la pace nel regno. L’esperienza di Bowser’s Fury offre un’atmosfera più cupa e una sfida più intensa, con un mix di platform classici e nuove meccaniche di gioco che tengono i giocatori costantemente impegnati.

Inoltre, la colonna sonora è stata rimasterizzata per offrire una qualità audio superiore. Le melodie orecchiabili e coinvolgenti accompagnano le avventure di Mario, aggiungendo un tocco di magia e allegria all’esperienza di gioco.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è un must-have per gli appassionati di Mario e un’aggiunta eccitante alla vasta libreria di giochi della Nintendo Switch. A soli 49,90€ dovete comprarlo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.