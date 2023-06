Super Mario 3D World + Bowser's Fury in SUPER sconto su Amazon: corri a prenderlo

Oggi vogliamo parlarvi di un videogame veramente interessante per Nintendo Switch; si chiama Super Mario 3D World e include anche l’espansione Bowser’S Fury. Ovviamente avrete la copia fisica del gioco e il titolo sarà completamente in italiano. Grazie agli sconti di Amazon questo capolavoro – originariamente realizzato per Wii U – costa solo 49,99€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il prezzo finale è interessante anche perché non dovrete pagare le spese di spedizione per portarvelo a casa. Con Amazon avrete poi due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata e molti altri vantaggi esclusivi. Il prodotto sarà presso il vostro domicilio entro un giorno o due dall’acquisto; mica poco, se ci pensate.

Super Mario 3D World: tuo ad un prezzo WOW

In questo fantastico titolo vi unirete a Mario, Luigi, Peach, Toad per salvare il regno delle fate; rispetto all’iterazione per Wii U, qui la grafica è stata migliorata e potrete perfino giocare con i Joy-Con. Sono tante le modalità per divertirvi a Super Mario 3D World. Si può anche giocare online in multiplayer o in locale dando le periferiche ad altri tre amici. Sappiate poi che ogni personaggio ha delle abilità uniche e i power up sono incredibili: potrete diventare gatti, tanooki, potrete sparare il fuoco, lanciare dei boomerang e molto altro ancora. Ci sono anche i cloni con la coppa ciliegia e potrete diventare dei super gatti distruttivi nella seconda parte del videogame.

Con Bowser’s Fury invece, avrete un piccolo open world nel quale vi dovrete impegnare a far tornare il malvagio re dei Koopa al suo stato originale; per far ciò avrete l’aiuto di Bowser Junior. Questa è un’avventura totalmente inedita perciò non dovrete far altro che immergervi nel divertimento.

Siete pronti a scatenarvi? Pronti a divertirti in questo videogioco? Dovete solo comprare il gioco a 49,99€ su Amazon e lanciarvi in questo magico mondo a tema Super Mario; è uno dei più belli di sempre, quindi siate pronti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.