Super Mario 3D World + Bowser's Fury: ecco perché comprarlo

Se oggi sei alla ricerca di un nuovo gioco allegro, divertente e spensierato e magari desideri un'avventura coinvolgente che sia in grado di portarti in mondi straordinari pieni di azione e divertimento, abbiamo la soluzione perfetta per le tue esigenze: Super Mario 3D World + Bowser's Fury è il gioco che farà al caso tuo.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: prendilo adesso

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury unisce due esperienze di gioco eccezionali in un unico pacchetto. Intanto inizierai il tuo viaggio esplorando il mondo di Super Mario 3D World, un’avventura platform dal ritmo frenetico che ti introdurrà in anti mondi colorati e intricati, e dovrai affrontare sfide impegnative e nemici familiari lungo il cammino.

Ma l’avventura non finisce qui! Con Bowser’s Fury, ti tufferai in un’esperienza completamente nuova in cui Mario dovrà unire le forze con Bowser Jr. per sconfiggere una minaccia imminente. Dovrai esplorare un open world pieno di misteri da scoprire e sfide da affrontare, il tutto mentre ti preparerai ad un confronto epico con il temibile Bowser.

Con un gameplay intuitivo e una varietà di personaggi giocabili, inclusi Mario, Luigi, Peach e Toad, il divertimento è assicurato per tutti. C’è anche una buona dose di contenuti extra, nuovi livelli e avrai anche accesso ad una grafica spettacolare.

Con un gameplay intuitivo e una varietà di personaggi giocabili, inclusi Mario, Luigi, Peach e Toad, il divertimento è assicurato per tutti. C'è anche una buona dose di contenuti extra, nuovi livelli e avrai anche accesso ad una grafica spettacolare.

