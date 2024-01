Super Mario 3D World + Bowser's Fury: doppio divertimento ad un prezzo WOW

Oggi vogliamo parlarti di un vero e proprio capolavoro per Nintendo Switch uscito circa tre anni or sono. Se ami i platform e sei alla ricerca di un’esperienza di gioco coinvolgente e divertente, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare “Super Mario 3D World + Bowser’s Fury” ad un prezzo allettante di soli 49,90€ su Amazon, spese di spedizione incluse. In poche parole, mentre il primo è un remake del grande classico uscito per Wii U, il secondo gioco presente in quesito titolo è stato completamente scritto e progettato da zero. Affrettati e compralo adesso, ma non pensarci troppo; a questa cifra potrebbe andare presto “sold out”. Corri a prenderlo.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury a meno di 50€

“Super Mario 3D World + Bowser’s Fury” unisce due avventure straordinarie in un unico pacchetto. Da un lato, potrai esplorare il magico mondo 3D di Super Mario con i tuoi amici in una divertente esperienza cooperativa o in solitaria. Dall’altro, Bowser’s Fury aggiunge una nuova prospettiva all’universo del noto idraulico baffuto, con una storia innovativa basata su un mini open-world con nuove sfide e momenti inaspettati. Due videogame in uno, garantendo ore di puro divertimento!

La modalità multiplayer di “Super Mario 3D World” è perfetta per condividere ore ed ore di divertimento con amici e familiari. Fino a quattro giocatori possono unirsi per affrontare i livelli insieme, collaborando per superare gli ostacoli e sconfiggere i nemici. Senza contare che i livelli sono pieni di dettagli incantevoli, colori brillanti e personaggi adorabili.

La modalità Bowser’s Fury aggiunge una nuova dimensione all’esperienza di gioco. In questo capitolo, Mario sarà obbligato ad allearsi con Bowser Jr. per affrontare un Bowser furioso e gigantesco in un mondo aperto.

La serie Super Mario è amata dai fan di casa Nintendo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.