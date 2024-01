Super Mario 3D World + Bowser's Fury: con meno di 48€ può essere tuo

Se sei un appassionato di giochi platform e sei alla ricerca di un’esperienza avvincente e divertente per la tua Nintendo Switch, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è ciò che farà sicuramente al caso tuo. Con un prezzo irresistibile di soli 47,99€ su Amazon, questa combinazione di due titoli iconici offre un’esperienza di gioco completa e coinvolgente che conquisterà il tuo cuore. Sappi che con il servizio di Prime potrai godere di ulteriori vantaggi esclusivi; avrai accesso al reso gratuito fino ad un mese dall’acquisto, potrai godere della consegna celere e immediata presso il tuo domicilio, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, ma non solo.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: ecco perché comprarlo

Super Mario 3D World è già un classico, ma ora, con la sua versione per Nintendo Switch, l’esperienza diventa ancora migliore. Potrai goderti il divertimento cooperativo con gli amici o affrontare da solo il mondo colorato e intricato del noto idraulico baffuto.

La novità di questa edizione è l’espansione Bowser’s Fury, un’esperienza unica che aggiunge una dimensione completamente nuova all’universo di Super Mario. Dovrai affrontare un mega Bowser furioso in una lotta epica mentre esplorerai un mondo aperto, risolvendo enigmi e raccogliendo potenziamenti.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è progettato per essere un titolo da giocare con gli amici o la famiglia. Grazie alla modalità multiplayer locale o online, potrai collaborare o competere con altri utenti per superare gli ostacoli e raggiungere gli obiettivi.

La potenza della Nintendo Switch consente a questo videogame di brillare con una grafica sorprendente: i dettagli saranno vividi, i colori accattivanti e le animazioni fluide. Tutto ciò renderà ogni livello una delizia visiva. Potrai scoprire il mondo di Mario come non l’hai mai visto prima, sia che tu sia in modalità portatile o collegato al televisore.

Il prezzo di 47,99€ su Amazon rende questo bundle un acquisto accessibile per tutti gli appassionati del brand; otterrai due giochi iconici per il prezzo di uno, così potrai godere di ore di divertimento senza fine a un costo conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.