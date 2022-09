Super kit fotovoltaico con accumulo e inverter a 199€: prezzo BOMBA

Questo spettacolare kit fotovoltaico arriva a casa completo di tutto quello che serve per creare una piccola centrale solare. Energia elettrica assolutamente gratis, grazie al sole. In dotazione ricevi due pennelli solari, un inverter da 2000W di picco, un regolatore di carica e ben due batterie per l’accumulo.

Complice una golosissima promozione eBay, puoi portare l’intero set a casa a 199€ circa appena. Tutto quello che occorre fare è completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite in una manciata di giorni. Disponibilità super limitata.

Kit fotovoltaico super completo: a questo prezzo è imperdibile

L’ideale per iniziare a sperimentare con l’energia del sole, senza tuttavia investire cifre importanti. Come dichiarato nell’inserzione, all’interno del kit ricevi:

2X PANNELLI SOLARE 50w

2X BATTERIE AL PIOMBO 38AMP

1X INVERTER 2000watt

1X REGOLATORE DI CARICA 30 AMPERE

I pennelli si occuperanno di catturare l’energia che, attraverso il regolatore di carica, ricaricheranno le due batterie per l’accumulo. A quel punto, l’inverter – che integra una presa Schuko – genererà la corrente alternata necessaria per alimentare i tuoi oggetti. Niente di più semplice. Non eccessivamente ingombrante, è perfetto anche da sistemare in balcone, oltre che in giardino.

Non perdere l’occasione di portare a casa questo kit fotovoltaico super completo a prezzo piccolissimo da eBay. Completa l’ordine al volo per averlo a 199€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in una manciata di giorni. Sii rapido: nel momento in cui ti segnalo quest’offerta, ci sono ancora pochissimi pezzi a disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.