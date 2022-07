Super Fibra Limited Edition di WINDTRE a 24,99€

WINDTRE in questo periodo di caldo torrido ha deciso di scontare la sua Super Fibra in Limited Edition a meno di 25 euro al mese. Per i già clienti dell’operatore arancione o per chi attiva una nuova SIM il prezzo si abbassa ulteriormente.

Super Fibra Limited Edition WINDTRE a soli 24,99€: i dettagli

La promozione disponibile solo fino al 18 Luglio 2022 a soli 24,99 euro mensili offre internet senza limiti in FTTC o FTTH, Modem incluso e chiamate illimitate in esclusiva ONLINE. La tariffa è anche attivabile nei Negozi senza però l’opzione delle chiamate senza limiti. Per procedere all’attivazione basterà cliccare qui sotto:

Quest’offerta è disponibile solo per chi necessita di attivare internet a casa e possiede una copertura FTTC o FTTH diretta su rete WINDTRE o Open Fiber. Per chi invece è coperto dalla rete WINDTRE in Area Bianca oppure in NGA il prezzo aumenta. Nel caso di FTTH in Area Bianca il prezzo è pari a 29,99 euro mensili, mentre, per l’FTTC in NGA ammonta a 28,99 euro ogni mese.

Inoltre, nel costo mensile è incluso il Modem con Wi-Fi 6, l’assistenza Kasko sul Modem e ben 12 Mesi di Amazon Prime.

L’offerta prevede un contributo di attivazione iniziale una tantum pari a 9,99 euro.

Costi ed altro

L’attivazione della tecnologia disponibile nella vostra zona prevede un unico costo iniziale per FTTC e FTTH. Per le Aree Bianche è previsto un corrispettivo iniziale aggiuntivo pari a 99,99 euro una tantum. Questo costo di primo allaccio è anche rateizzabile in 24 mesi a 3,99 euro mensili.

Il Modem è incluso nel costo mensile per 4 anni, mentre, la promozione è bloccata per 24 mesi e dunque non subirà variazioni. Dopo tale periodo il prezzo dovrebbe rimanere il medesimo.

