Super cassa Bluetooth con audio CRISTALLINO e batteria longeva (16€)

Porta a casa una cassa Bluetooth che sa quel che fa. Questo straordinario prodotto non te ne fa mancare una e ti permette di divertirti sempre a suon di musica senza mezzi termini. Dimensioni compatte, potenza inaudita e tanta batteria sono i suoi tre punti forte.

Ora che è disponibile con un’offerta a tempo su Amazon, faresti bene ad approfittarne. Ribasso del 19% a portata di mano per pagarla soli 16€. Cosa aspetti? Aggiungila al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Cassa Bluetooth, un vero gioiellino che sta tra le tue mani

Come ti ho detto, questa cassa Bluetooth ha delle dimensioni veramente ristrette. Questo suo punto a favore ti permette di averla sempre con te e di infilarla in uno zaino o in una borsa senza problemi quando parti per l’avventura.

La colleghi al tuo smartphone attraverso il Bluetooth ma non solo. Se ami la Radio hai questa soluzione a disposizione ma anche altre varianti di connessione come cavo AUX e scheda TF per una riproduzione dei contenuti offline.

La gestione della riproduzione è semplice e istantanea con i tasti fisici. Per quel che riguarda la qualità, beh, ti senti come in discoteca con suono Stereo 3D e bassi che non temono il confronto.

Detto questo, neanche la batteria ti lascia a bocca asciutta dal momento che ci sono 1500mAh che durano ore e ore di riproduzione.

Non perdere un secondo in più e collegati al volo su Amazon per questa offerta a tempo con cui acquisti la tua cassa Bluetooth a soli 16€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.