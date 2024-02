Super Bowl 2024: sei all'estero? Guardalo su Mediaset Infinity

Nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio, quando in Italia saranno le 00:15, a Las Vegas andrà in scena il Super Bowl 2024 con la sfida tra i campioni in carica dei Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers. Il match sarà visibile in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Questo vale in Italia, ma all’estero?

Per vedere il Super Bowl 2024 all’estero occorre scaricare l’app Mediaset Infinity e attivare una VPN, in modo da aggirare le restrizioni geografiche. Il servizio migliore, per velocità di connessione e funzionalità avanzate per la sicurezza, è NordVPN, disponibile in offerta a partire da 3,99 euro al mese, con 3 mesi extra in regalo.

Come vedere il Super Bowl 2024 in streaming all’estero

La visione in streaming del Super Bowl 2024 all’estero richiede l’app Mediaset Infinity e l’attivazione di una VPN.

La scelta migliore è NordVPN, che offre un IP italiano indipendentemente da dove ci si trovi, con una velocità di connessione di gran lunga superiore rispetto alle alle altre VPN concorrenti. In queste ore il piano di due anni è in offerta a 3,99 euro al mese per due anni, con sconti fino al 63% e tre mesi extra di servizio in regalo.

Una volta attivato il servizio, sarà sufficiente scegliere un server VPN posizionato in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese, così da aggirare le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete.

Fatto questo, non rimane che aprire l’app Mediaset Infinity, selezionare il menu Dirette in basso a sinistra e scegliere il riquadro di Italia 1.

La telecronaca della partita sarà a cura di Federico Mastria e Alessandro Trabattoni, mentre in collegamento dal Nevada interverrà il giornalista sportivo Gabriele Cattaneo. Mediaset trasmetterà in diretta anche l’Halftime Show, lo spettacolo musicale più seguito al mondo.

A noi non resta che darvi appuntamento a domenica notte, quando prenderà il via la finalissima del campionato di NFL tra i Chiefs e i 49ers.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.