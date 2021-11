Super BOMBA sganciata su Amazon: iRobot Roomba in sconto

La ricerca d un robot aspirapolvere finisce qui: con questa promozione in corso su Amazon non puoi proprio cercare altri modelli. Infatti hai la possibilità di acquistare un perfetto iRobot Roomba 692 a soli 179,99€, un prezzo più che eccezionale. Il ribasso del 30% ti fa risparmiare esattamente una ottantina di euro e con le spedizioni veloci e gratuite ricevi tutto a casa in uno o due giorni.

Ancora dubbi? Sappi che puoi pagare anche con finanziamento a Tasso Zero.

iRobot Roomba 692: i pregi di questo robottino

Avere qualcuno che ti aiuti nelle pulizie domestiche è un grande passo in avanti. Metti che lavori tutto il giorno e la domenica vuoi riposarti. Grazie a iRobot Roomba 692 hai l'occasione di farlo avendo comunque il tuo appartamento in ordine e pulito.

Questo robot aspirapolvere è completo di tutto e non ti fa mancare nulla. La potenza di aspirazione è ottima tant'è vero che non viene lasciata neanche una briciola a fine ciclo. In più è dotato di sistema Dirt Detect che funziona una meraviglia.

Con i sensori integrati mappa la tua casa e ti fa vedere tutto su applicazione per smartphone. Se in casa hai poi Amazon o Google, usa gli assistenti intelligenti per creare routine personalizzate.

Non si ferma neanche davanti ai tappeti che vengono puliti senza mezzi termini.

Acquista subito il tuo iRobot Roomba 692 su Amazon a soli 179,99€. Lo ordini e lo ricevi volando a casa.

Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate. In più puoi disattivare il rinnovo prima della scadenza senza alcun costo aggiuntivo. Infine, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai tua completa disposizione Amazon Prime Video che ti mette a disposizione film, serie TV e le sue esclusive sulla Champions League.