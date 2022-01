Super BOMBA eBay: auricolari Sony WF-SP800N scontati di 150 euro

Oggi eBay si è superato portando al suo minimo storico un prodotto davvero incredibile e di qualità. Approfitta anche tu di questa super offerta e metti nel carrello questi fantastici auricolari Sony WF-SP800N a soli 52 euro, invece di 200 euro. Quasi 150 euro di sconto, esagerato! Fantastica anche la loro colorazione blu che ne risalta ancora di più il design perfetto. Ovviamente, non sono solo estetica, ma soprattutto potenza e tecnologia nascoste dentro questi due piccoli auricolari.

Sony WF-SP800N: un concentrato di tecnologia e potenza a un super prezzo su eBay

Non ci sono dubbi, gli auricolari Sony WF-SP800N sono la soluzione ideale per chiunque ama il bello e l'utile. Perfette per chi fa allenamento perché uniscono una batteria dall'autonomia di 18 ore e l'impermeabilità ad acqua e sudore. Indicate per chi è particolarmente esigente, spiccano i loro bassi profondi e l'eliminazione digitale del rumore.

La loro ergonomicità è tra le migliori della categoria. Garantiscono un'aderenza perfetta grazie all'arco imbottito e al design curvo tridimensionale studiato nei minimi dettagli. Super confortevoli, ti dimenticherai di averli indossati. La loro forma è stata realizzata per resistere anche a movimenti improvvisi o bruschi di un allenamento.

Altro aspetto importante, è la connettività Bluetooth. Il chip dedicato di questi Sony WF-SP800N permette la trasmissione simultanea dei segnali a entrambi gli auricolari garantendo un collegamento molto stabile e, quindi, un ascolto ottimale. I cuscinetti possono essere sostituiti scegliendo, tra i 5 disponibili nella confezione, la coppia della misura più adatta a te. Non solo, ma avrai anche a disposizione 2 misure differenti di supporti ad arco per un'aderenza perfetta anche in previsione degli allenamenti più duri.

Infine, potrai portarli sempre con te sempre carichi grazie alla custodia di ricarica compatta che non solo li protegge, ma ti garantisce anche una ricarica veloce in qualsiasi momento. Così avrai a disposizione altre 18 ore aggiuntive di ascolto in riproduzione musicale con eliminazione del rumore o 26 ore senza.

Cosa aspetti? Approfitta della super bomba di eBay. Acquista questi fantastici auricolari Sony WF-SP800N a soli 52 euro, invece di 200 euro e risparmia 150 euro sul loro prezzo di listino!