Super Black Friday: Chiavetta USB Lexar 2 in 1 64GB a soli 12€

L’ottimo Black Friday di Amazon ha ancora lasciato il segno. Acquista la Chiavetta USB Lexar 2 in 1 64GB a soli 12,74 euro, invece di 15,99 euro. Si tratta di un’occasione spettacolare dato che questa pen drive è dotata dell’ultima tecnologia USB 3.2 Gen 1. Il trasferimento dati è velocissimo, con una lettura fino a 100 MB/s. Realizzata totalmente in metallo, la scocca è super resistente. Da un lato è USB-C mentre dall’altro è USB-A.

Chiavetta USB Lexar 2 in 1 64GB: un solo dispositivo per tutti i dispositivi

Scegli la Chiavetta USB Lexar 2 in 1 64GB per gestire i tuoi contenuti da un dispositivo all’altro anche se dotato di porte differenti. Infatti, grazie a questa pen drive puoi connetterti sia con smartphone e tablet dotati di porta USB-C, sia con computer e altri apparecchi dotati di porta USB-A. Tutto questo senza mai perdere in velocità e potenza. Riduci i tempi di attesa grazie al trasferimento veloce, quasi immediato, dei file.

Acquistala subito a soli 12,74 euro, invece di 15,99 euro. Approfitta adesso del Black Friday Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Scegli il prodotto che fa per te tra le tantissime offerte Black Friday su Amazon a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.