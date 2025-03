Suono su misura con queste cuffie wireless Sony in sconto NO IVA su Amazon

Le Sony WFC510 sono delle cuffie True Wireless, piccole e leggere, con speciale funzione Spotify Tap, ricarica rapida e suono di alta qualità che oggi puoi acquistare su Amazon con uno sconto che toglie di fatto l’IVA sul prezzo finale: sono tue a soli 46,90 euro invece di 59,90.

Cuffie Sony WFC510: piccole, leggere e di qualità

Queste cuffie ti sorprendono subito per il loro peso ridotto, appena 4,6 grammi ciascuna, per darti un un comfort incredibile e una stabilità perfetta anche mentre corri o ti muovi. La tecnologia DSEE ottimizza la qualità audio in modo che tu possa ascoltare la tua musica preferita con un suono più ricco e dettagliato.

Con una sola ricarica, la batteria dura fino a 22 ore combinando 11 ore di autonomia degli auricolari e altre 11 grazie alla custodia. E se sei di fretta, bastano 5 minuti di ricarica per avere un’ora di riproduzione.

Con la funzione Bluetooth Multipoint puoi collegare due dispositivi contemporaneamente per passare facilmente da uno all’altro. Con la resistenza IPX4 agli schizzi d’acqua e la modalità Ambient Sound per restare consapevole dell’ambiente circostante, queste cuffie si adattano perfettamente a ogni situazione. E con Spotify tap puoi riprodurre la tua musica con un solo tocco, senza prendere il telefono.

Pratiche, versatili e con un suono di qualità: acquistale adesso a soli 46,90 euro invece di 59,90.