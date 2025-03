Sul digitale terrestre inseriti altri due nuovi canali locali

La piattaforma digitale terrestre si è aggiornata anche a livello locale. Tra le tantissime modifiche e aggiunte di questi giorni, sono stati inseriti altri due nuovi canali su scala regionale. Una novità particolarmente interessante per tutti coloro che possono ricevere il multiplex in questione con tutti i suoi canali e le due recenti novità.

Prima di entrare nel merito della notizia, ricordiamo che tutti questi aggiornamenti possono essere inclusi solo effettuando una ricerca automatica dei canali. Questo è l’unico metodo per ottenere tutte le più recenti modifiche apportate sulla piattaforma DTT sul tuo televisore o decoder. Così sono disponibili le ultime frequenze aggiornate.

La ricerca automatica dei canali è necessaria proprio per questi due nuovi arrivi se ti trovi in una zona coperta dal MUX LOCALE 3 Piemonte. Infatti, in questo multiplex locale, è arrivato TELECONTATTO. Questo nuovo canale è ora disponibile alla LCN 90 del tuo telecomando. Trasmette in definizione standard, con doppio logo di rete, di cui solo uno è fisso.

Il secondo nuovo canale, aggiunto al MUX LOCALE 3 Piemonte del digitale terrestre, è ANTICOLANA CHANNEL, disponibile all LCN 93. Questo canale, appartenente al gruppo TELEANTENNA, sta trasmettendo in alta definizione con risoluzione video da 960 x 1080 pixel. In alcune fasce orarie trasmette le programmazioni dell’emittente EURO TV, con i loghi dei due canali in sovrimpressione.

TELEANTENNA è disponibile sulla LCN 88 dove trasmette con doppio logo. Come riportato dai colleghi di Italia In Digitale “in basso a sinistra del teleschermo infatti si intravede parzialmente un’icona giallo e viola: si tratta del marchio in uso sulla numerazione 97. Ricordiamo infatti che in questo multiplex il canale è presente in duplice copia ed in simulcast sulle numerazioni 88 e 97“.

Digitale Terrestre: il MUX LOCALE 3 Piemonte aggiornato

Vediamo quindi il nuovo MUX LOCALE 3 Piemonte del digitale terrestre, aggiornato grazie all’arrivo dei due nuovi canali in questione, ora presenti nell’elenco della numerazione automatica del multiplex. Si tratta di TELECONTATTO e ANTICOLANA CHANNEL.