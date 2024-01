Suicide Squad per PS5 è in OFFERTA LANCIO su Amazon

Il debutto di Suicide Squad Kill The Justice League, il nuovo gioco degli sviluppatori della serie Batman Arkham, è sempre più vicino. Amazon ti offre ancora l’opportunità di prenotare la versione PS5 con un piccolissimo sconto: il titolo può essere tuo infatti a 74,88 euro con la possibilità di riceverlo direttamente a casa per il D1 fissato per il 2 febbraio.

Suicide Squad Kill The Justice League: il ritorno di Rocksteady

Suicide Squad Kill The Justice League segna l’atteso ritorno del team di Rocksteady, che ha regalato ai fan la bellissima trilogia di Batman Arkham. Si rimane quindi nell’universo DC, questa volta focalizzandosi sulla cosiddetta Squadra Suicida.

Il titolo è un action adventure in terza persona in cui potremo assumere i ruoli di Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e King Shark. L’obiettivo è mettere insieme le forze per sconfiggere i supereroi più potenti del mondo, la Justice League, in un’esperienza che sfugge alle etichette di genere tradizionali.

Un gioco dunque molto atteso, che arriva dopo anni di sviluppo, e che catturerà l’attenzione dei fan DC e non solo. Puoi prenotarlo oggi su Amazon con un piccolo sconto e riceverlo al D1 previsto per il prossimo 2 febbraio. Non fartelo scappare.

