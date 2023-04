Su tutti i monitor Samsung 15% di sconto extra al carrello con QUESTO CODICE

Questo mese sul sito ufficiale di Samsung acquistare un monitor per gaming, ufficio e/o intrattenimento è più conveniente. Merito di uno speciale codice da applicare al carrello, grazie al quale si ottiene uno sconto extra pari al 15% su tutti gli articoli, anche quelli scontati. La promozione sarà attiva fino al prossimo 30 aprile e consentirà di portarsi a monitor di grande qualità a un prezzo regalato o quasi.

Come ricevere il 15% di extra sconto al carrello su tutti i monitor Samsung

Per ottenere il 15% di sconto extra al carrello su uno o più monitor disponibili sul sito samsung.com è sufficiente collegarsi alla sezione dedicata, selezionare il monitor che più ci piace, aggiungerlo al carrello e inserire il codice MONITOR15 nel campo Codice promozionale. Fatto questo, basta premere sul pulsante Applica e il gioco è fatto, in automatico il sistema riconoscerà infatti il codice e sconterà il prezzo dell’ordine di un ulteriore 15%.

I monitor Samsung disponibili su samsung.com sono tanti e tutti di ottima qualità, sia che si stia cercando un monitor da gaming sia se si abbia più interesse per un monitor da lavoro oppure uno per guardare i film e le serie televisive.

Se sei alla ricerca di un nuovo monitor per il tuo computer fisso, il sito ufficiale di Samsung ha l’offerta giusta per te. Fai la tua scelta tra i tanti modelli disponibili a questa pagina e aggiungi in fase di check-out il codice MONITOR15 per ricevere lo sconto extra del 15%.

