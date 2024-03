Su ePRICE Fioriscono gli Sconti: offerte su tantissimi prodotti (Speciale Primavera)

In occasione dell’inizio della primavera, ePRICE ha lanciato lo speciale Fioriscono gli sconti, con offerte su elettrodomestici, arredo, fitness e tanto altro ancora. L’attuale promo del marketplace italiano è un’ottima occasione per rinnovare la propria casa sia all’interno che all’esterno, grazie agli sconti su frigoriferi, lavatrici e articoli per l’arredamento degli spazi esterni.

L’ampia selezione di prodotti che partecipa allo Speciale primavera di ePRICE è disponibile su questa pagina. Di seguito invece riportiamo le migliori offerte della promo.

Le offerte top della promozione Fioriscono gli Sconti su ePRICE

Abbiamo selezionato per voi gli sconti più importanti proposti da ePRICE per lo Speciale primavera di quest’anno:

Arredamento da esterno

Attitude 2100 LX Campingaz in offerta a 249,90€ (prezzo più basso degli ultimi 30 giorni)

SmokeFire EX4 Weber in offerta a 1.399 euro (52% di sconto)

Set arredo per esterni divanetto e tavolini con piano in vetro in offerta a 330,60€ (prezzo più basso degli ultimi 30 giorni)

Lavatrici e asciugatrici

Lavatrice Candy Smart da 8 kg in offerta a 249€ (22% di sconto)

Asciugatrice OptimalDry Samsung da 8 kg Classe A+++ in offerta a 579€ (prezzo più basso degli ultimi 30 giorni)

Arredamento casa

Carrello da cucina HOMCOM in offerta a 118,10€ (prezzo più basso degli ultimi 30 giorni)

Materasso francese in Memory Foam 140x200cm in offerta a 189,99€ (47% di sconto)

Pulizia casa

Aspirapolvere 8000pa JustGreenBox in offerta a 48,56€ (39% di sconto)

Stazione svuotamento automatico della polvere Xiaomi in offerta a 25,90€ (31% di sconto)

Per tutte le altre offerte dello Speciale primavera vi rimandiamo alla pagina dedicata del sito eprice.it.