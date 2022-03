Su Amazon torna lo smartwatch a 11€: sii rapido

Su Amazon torna il codice magico, che ti permette di prendere lo smartwatch nuovo a 11€ circa appena. Un wearable a prezzo più basso di una pizza mediamente condita. Un dispositivo certamente base di gamma, ma comunque con una serie di funzioni utili nel quotidiano.

Quanto durerà questa volta? Mettilo nel carrello e – prima di pagare – usa il codice “QLVAR5B5”. Lo porti a casa con spedizioni assolutamente gratuite.

Amazon: ecco lo smartwatch che costa quasi niente

Un device in cassa squadrata, con pannello perfetto per gestire dal polso le notifiche ricevute sullo smartphone, dopo aver effettuato l'abbinamento in Bluetooth.

Un dispositivo super pratico e semplice da usare, perfetto anche per accompagnarti durante l'attività sportiva. Infatti, non manca di avere tutte le feature che si richiedono ad un activity tracker.

Per finire, una manciata di funzionalità anche per la salute. Dal battito cardiaco, alla stima della qualità del riposo notturno.

Disponibile in una serie di colori diversi, uno smartwatch a 11€ è quanto di più economico tu possa trovare sul mercato, soprattutto se anche le spedizioni sono gratis. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare su Amazon, mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “QLVAR5B5”. Anche questa volta, ci aspettiamo disponibilità super limitata.