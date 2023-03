Su Amazon SBOCCIANO i coupon: 5 chicche imperdibili in promo da 7€ a 30€

Su Amazon, complice la promozione “Coupon Party“, fioccano offerte sensazionali su prodotti spettacolari. Dai un’occhiata a questa selezione di 5 occasioni, che ti accaparri da 7€ a meno di 30€. Per approfittarne, ricordati di attivare l’offerta in pagina per ottenere il massimo del risparmio (come nell’immagine d’esempio).

Il primo prodotto è questo spettacolare kit per la pulizia di auricolari, schermi dello smartphone e tastiere. Un sistema di pulizia super completo, che integra un piccolo serbatoio dove inserire il tuo liquido preferito per la pulizia. In promo, lo prendi a 6,99€.

Questa presa smart è un vero e proprio spettacolo, ben diversa dalle altre. Il motivo? Diventa invisibile: si può incassare direttamente nel muro, come quelle tradizionali. Dunque, sarà completamente a filo e non andrà a creare ingombro. L’enorme differenza starà nel fatto che, qualsiasi oggetto connesso diventa intelligente e puoi gestirlo direttamente da smartphone oppure utilizzando la voce, complice la compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home: risparmia il 60% e prendilo a 10,79€.

Il campanello smart sarà utilissimo per sapere sempre chi c’è alla porta, anche mentre non sei in casa. Il kit è composto da due unità, una da interni (che suonerà se c’è qualcuno) e una da esterno, che integrerà il pulsante per suonare e la videocamera per monitorare in modo perfetto, anche al buio. In sconto, lo prendi a 17,99€ appena (spedizioni assolutamente gratis, sebbene non Prime).

Questo powerbank è uno spettacolo. Ha un design premium ed enorme capacità da ben 27.000 mAh. In più, supporta la ricarica veloce fino a 22,5W. Un prodotto che ti permetterà di avere sempre energia a disposizione per i tuoi device. In promo, lo prendi a mini prezzo a 25€ circa appena.

Per finire, una torcia super premium spettacolare con fascio luminoso da ben 10.000 lumen. Un prodotto robusto, costruito per resistere nel tempo. Dotato di batteria ricaricabile estraibile, c’è anche uno slot per la batterie usa e getta: puoi usarle separatamente (in base alle tue esigenze) oppure in contemporanea. Tantissima luce, ben 4 modalità di utilizzo a disposizione. In promo, la prendi a metà prezzo: bastano 19,99€ appena.

Hai visto quante occasioni d’oro ci sono su Amazon? Con la primavera, sbocciano offerte pazzesche, ma bisogna approfittarne al volo! Le spedizioni sono tutte gratuite e quasi tutte garantite dai servizi Prime.

