Immagina di poter comprare casa, sfogliando il catalogo di Amazon. Non sto scherzando e non è un titolo acchiappa click. Sul portale di e-commerce ci sono diverse soluzioni di prefabbricati che sono ben lungi dai lamierati porta attrezzi: sono vere e proprie soluzioni abitative.

Non ti aspettare che costino 100€, naturalmente, ma il loro prezzo è più che competitivo! A titolo d'esempio, ne ho selezionate due: una più graziosa dell'altra.

Amazon: usalo per comprare casa

Non si tratta di attici, non si tratta di dimore super lusso (anche se tutto dipende poi da come la arredi!), ma se hai un suolo adatto – e puoi ottenere i permessi – queste soluzioni potrebbero tornarti molti utili.

La prima è una casa di 24MQ circa, in legno nordico, dotata di doppia porta e serratura di sicurezza. Non mancano bellissime finestre a ribalta. Costo? Circa 10.000€ e – a quanto pare – il ritiro dev'essere effettuato a mano.

La seconda abitazione costa circa la metà, è più piccolina, ma dispone addirittura di una bella verandina. Perfetta per abbellire il giardino, come piccola dependance, la si porta a casa a 5349€ con spedizioni naturalmente gratuite.

Naturalmente, si tratta di soluzioni che puoi montare dopo aver ottenuto i corretti permessi e su un suolo di tua proprietà. Qualche accortezza, ma il risultato potrebbe essere molto interessante! Visto? Su Amazon si può realmente comprare casa.

