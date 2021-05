Questa storia che su Amazon si possono comprare i vecchi cellulari è la svolta per tutti quelli che hanno la mia stessa passione. Colleziono con amore e passione i telefoni anni ’90 e primi 2000. Li ho comprati perlopiù nei mercatini, pochi su eBay: mica ci avevo mai pensato a guardare su Amazon. Facendolo per gioco, cercando il caro Nokia 3310, ho scoperto che c’era e mi si è aperto un mondo.

Su Amazon puoi comprare i cellulari vintage

Non te lo vende e spedisce Amazon, nella maggior parte dei casi, ma venditori terzi. Ad ogni modo, per alcune inserzioni è prevista addirittura la spedizione Prime, basta cercare. Ecco quelli più interessanti in cui mi sono imbattuta io:

Come vedi, questa è solo una manciata dei telefoni cellulari (molti dei quali sono Nokia, che all’epoca regnava sovrana!) che ho scoperto avventurandomi nei meandri di Amazon. Se sei appassionato anche tu di dispositivi vintage, sappi che puoi contare anche su un ottimo alleato come il colosso dell’e-commerce per espandere i tuoi orizzonti. Inoltre, ho notato che – in quasi tutti i casi – i prezzi sono più che onesti. Una piazza che d’ora in poi terrò certamente d’occhio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

