Su Amazon parte la settimana del Black Friday: come fare i MIGLIORI affari

Su Amazon è appena partita ufficialmente la settimana del Black Friday 2022. Ben 7 giorni di ghiotti sconti che anticipano il giorno di shopping nero, previsto per il prossimo 25 novembre. Sai già dove scovare i migliori affari, quelli che durano pochissimo? Dai un’occhiata alle tre dritte che sto per darti, rimarrai stupito da quante occasioni restano più nascoste di altre, pur essendo super interessanti.

Settimana del Black Friday su Amazon: ecco dove si nascondono i migliori affari

Certamente, il primo strumento da avere sempre a portata di “dito”, così da poterci cliccare su in qualsiasi momento, è la principale vetrina degli sconti. Aggiornata in tempo reale e ben suddivisa per tipologia di prodotti, ti permette di scoprire gli sconti più importanti, quelli che – appunto – meritano di stare in vetrina.

Non si tratta però certamente dell’unico modo per scovare promozioni. La piattaforma di shopping è immensa e – seppur in promozione – è impossibile mettere tutti i prodotti nella vetrina. Spesso restano nascosti. Come trovarli, allora? Un ottimo modo è quello di partire dalla pagina dei coupon. Scommetti che te ne innamorerai?

La apri e ti si para davanti un gigantesco cesto di coupon virtuali, da utilizzare per risparmiare fino al 90%: provare per credere! Un trucco? Usa gli strumenti per ordinare la ricerca, selezionando dal menù “ordina per” la voce “percentuale di sconto”. A quel punto, seleziona la categoria che preferisci e buon divertimento!

Per finire, un metodo sicuramente efficace per scovare chicche, sconti e promozioni aggiornati in tempo reale è certamente la consultazione costante della nostra sezione offerte. Ci impegniamo quotidianamente a trovare i prodotti più particolari, interessanti e scontati. Tienici d’occhio durante la settimana del Black Friday e continua fino al Cyber Monday: ci sarà da divertirsi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.