Su Amazon è ancora Black Friday: 10 OFFERTE WOW da 7,99€ a 20€ (fino a -60%)

Cavo USB C intrecciato da 100W (marca Baseus) a 7,99€.

Pistola ad aria calda da 450W, compatta e super slim, a 8,54€ (attiva il coupon in pagina prima di mettere il prodotto nel carrello).

Levapelucchi elettrico di Philips a 8,99€.

Presa smart WiFi Tapo di TP-Link a 9,49€.

Kit 34 in 1 composto da punte e bit di avvitamento, linea in titanio “X-Line” a 9,99€.

Trovatutto Bluetooth Tile Mate a 12,49€.

Portafogli da uomo elegante, con protezione RFID a 13,35€ (usa il codice sconto aggiuntivo ” IO3UEES4 ” al momento di pagare).

Scorta di 100 cialde ESE Borbone Miscela Rossa a 15,49€.

Smart speaker Echo Pop con Alexa a 19,99€.

Kit Bosch 103 in 1, linea “Professional” a 19,99€.

