Su Amazon con 1 centesimo compri questi 5 gadget tech: è ASSURDO

Quel centesimo che tendi a perdere, non potrebbe valere di più su Amazon. Puoi usarlo per compare uno di questi 5 gadget tech. Essenzialmente, li prendi gratis, investendo solo qualcosa nelle spese di spedizione. Dai un’occhiata a questo elenco e togliti uno sfizio a cuor leggero.

Amazon: solo 1 centesimo di euro per questi gadget tech

Le classiche occasioni che restano ben nascoste. Questi prodotti essenzialmente sono gratis, c’è solo da investire qualcosa nelle spese di spedizione, che ti segnalerà di volta in volta. Guarda l’intero elenco e scegli quello che ti ispira di più!

Auricolari Bluetooth con supporto da collo a 0,01€ con 4,99€ di spedizione. Super pratici, comodi per chi tende sempre a perdere le cuffiette TWS. Il telecomando di gestione è integrato nel filo.

Un praticissimo hub USB, per passare da una a quattro porte in un attimo, a 0,01€ con 4,99€ di spedizione. Super compatto, è l’ideale da portare in giro.

Un praticissimo mini aspirapolvere per pulire rapidamente la tastiera del PC a 0,01€ con spedizioni di 4,99€. L’ideale per eliminare in modo efficace la sporcizia annidata negli angoli.

Particolarissimo cavo USB A/USB C con struttura a molla, l’ideale per adattarsi anche nei contesti più scomodi, come ad esempio in auto. Lo prendi a 0,01€ con spedizioni di 4,99€.

Un altro hub USB, ancora più compatto a 0,01€ con spedizioni di 3,99€. Ancora più compatto dell’altro, è microscopico, ma anche super utile.

Visto? Questi gadget tech costano realmente 1 centesimo di euro su Amazon, al netto delle spedizioni. Togli uno sfizio con seno sensi di colpa: è il momento perfetto per farlo.