Su Amazon come alla FIERA DEL TECH: tecnologia a meno di 20€

Con gli sconti Amazon del momento, puoi approfittare di prezzi spettacolari sulla tecnologia che ti piace di più: sembra di stare alla fiera del tech! Un sacco di prodotti utili e interessanti, tutti sotto la soglia dei 20€ (a parte uno, ma vedrai che ne vale la pena!). Dai un’occhiata alla mia selezione, ogni articolo gode di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Amazon: tecnologia a meno di 20€, come in fiera

Ho selezionato quelli che secondo me sono i prodotti in sconto da prendere al volo, senza esitazione alcuna. Scegli i dispositivi che ti piacciono di più e approfitta di un prezzo ridicolo.

Il primo è uno smartband super speciale. Perché? Beh, non solo è perfetto per gestire notifiche, sport e salute (integra anche la funzionalità di saturimetro). Questo wearable è anche in grado di farti usare l’assistente vocale Alexa, direttamente dal polso. Super utile e divertente! Il prezzo poi è ridicolo: spunta il coupon in pagina e accaparratelo a 16€ circa appena.

Il secondo dispositivo è un termometro igrometro smart di precisione con ampio display e bello esteticamente. Non solo leggi tutti i dati direttamente sullo schermo, grazie alla connessione Bluetooth puoi connetterlo allo smartphone e gestirne ogni aspetto tramite la specifica applicazione. Con le promozioni del momento, lo porti a casa a 14€ circa appena, ma si tratta di un’occasione lampo.

Il terzo prodotto è uno speaker in stile soundbar, perfetto per la connessione a PC, smartphone, tablet e non solo. Super semplice da usare, ha un’uscita USB e una con jack audio da 3,5 millimetri. Spunta il coupon in pagina e accaparratela a 20€ circa appena: si tratta di un’occasione limitata.



Il quarto dispositivo, a questo prezzo, è imperdibile. Si tratta di una chiavetta USB 3.0 da ben 64GB, consegnata corredata di scatolina di protezione. Un sacco di spazio di archiviazione a disposizione da portare sempre con te. Super veloce la trasmissione dei dati. La porti a casa a 11€ circa appena in offerta lampo.

Per finire, un praticissimo caricatore compatto super rapido, da ben 20W perfetto per la ricarica dello smartphone e non solo. In omaggio ricevi un cavo USB C/Lightning per ricaricare velocemente iPhone. Dotato di due porte USB, lo porti a casa a 12€ circa appena.

Visto quanta utile tecnologia in sconto su Amazon a meno di 20€? Sembra davvero di essere alla fiera dell’elettronica! Se a questo aggiungi che le spedizioni di ogni dispositivo elencato sono rapide e gratuite, allora l’affare è servito. Scegli quello che più ti piace, ma fai in fretta: molte di queste sono offerte lampo!