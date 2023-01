Su Amazon ci sono le offerte di gennaio: 6 BOMBE imperdibili a meno di 30€

Le offerte Amazon di gennaio sono appena partite ed è il momento di fare ghiottissimi affari. Dai un’occhiata alla nostra selezione di 6 prodotti in gran sconto, uno più interessante dell’altro e tutti a (molto) meno di 30€. Ovviamente, non dimenticare di sfogliare l’intero catalogo di occasioni, in costante aggiornamento. Su tutte le proposte selezionate, godi di spedizioni rapide e gratuite se sei abbonato ai servizi Prime.

Ricorda: si tratta di promozioni a tempo limitato, finiranno in fretta o potrebbero già essere finito nel momento in cui consulterai l’inserzione. Sii veloce per accaparrarti questi gadget al miglior prezzo!

Il primo l’ho selezionato in ordine di urgenza: è un’offerta lampo. Questo spettacolare termometro igrometro, bellissimo nel design e super preciso, è dotato di sensore da esterni. Questo significa che potrai sapere con certezza il livello di temperatura e umidità all’interno, ma anche fuori. Ampio display ad alta visibilità con pulsante per la retroilluminazione. Funzionante a batteria, non c’è alcun vincolo dei cavi. Porta il kit a casa a 22,61€ (se non è già finito!).

La seconda proposta è fra le mie preferite. La celeberrima Fire TV Stick ti permette di rendere subito smart qualsiasi vecchio monitor o televisione. Basta un ingresso HDMI e il gioco è fatto. Avrai subito a disposizione un sistema basato su una eccellente personalizzazione del sistema operativo Android. Potrai scaricare decine di applicazioni di piattaforme di streaming (come Netflix, Prime Video, DAZN, Rai Play e non solo), ma anche giochi e software per navigare sul Web. Il telecomando avanzato di permette di gestire tutto velocemente e potrai anche usarlo per interagire con l’assistente vocale Alexa. Ancora, la presenza del Bluetooth permette di collegare soundbar, speaker audio, controller, cuffie, tastiere, mouse e altre periferiche. Il prezzo? Ridicolo, adesso: porta a casa a 24,99€ questo concentrato di tecnologia.

Il terzo prodotto è lo spettacolare decoder di Nokia. Perfetto per il digitale terrestre DVB T2, ti permetterà di continuare a guardare i tuoi canali preferiti anche dopo che lo switch off sarà completo. Ancora, sfruttando la porta USB laterale, avrai modo di collegare le tue chiavette o hard disk esterni e riprodurre i contenuti multimediali che ci sono a bordo: un vero e proprio media player, insomma. Non perdere l’occasione di portarlo a casa a 21,99€.

Il quarto imperdibile è il celeberrimo Echo Dot di terza generazione. L’iconico smart speaker compatto con Alexa ti permetterà di ottenere informazioni, chiedere di ascoltare brani musicali e gestire la casa smart: tutto utilizzando esclusivamente la voce. In promozione, te l’accaparri a 24,99€ appena.

Questa bellissima e potente lampada da scrivania puoi regolarla al meglio, gestendo intensità (6 livelli disponibili) e temperatura colore (5 livelli, da luce fredda a luce calda). Elegante nel design, e pieghevole, ha anche un piccola sorpresa: la sua base è una piastra di ricarica wireless e c’è anche una porta USB per effettuare la ricarica tramite cavo. Bellissima ed elegante, puoi prenderla a 23€ circa appena.

Per finire, un’eccellente videocamere di sicurezza con sensore FHD. Firmata dal celebre brand Imou, ti permetterà di tenere sotto controllo l’intera stanza dov’è posizionata, grazie alla rotazione a 360 gradi (90 gradi verso l’altro e verso il basso). Audio bidirezionale per interagire, visione notturna e rilevamento di movimenti: gestisci tutto da smartphone e guardi le immagini in tempo reale. Risparmia adesso il 45% e prendila a 29,99€ appena.

Visto che ghiotte occasioni ci sono su Amazon? Approfitta delle offerte di gennaio per portare a casa questi spettacolari prodotti a meno di 30€. Sono uno più interessante dell’altro e le spedizioni sono rapide e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Sii veloce: si tratta di promozioni a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.