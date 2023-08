Stufo dell'afa estiva? Questo ventilatore in offerta su Amazon è la soluzione definitiva

Durante le calde giornate estive, il ventilatore a torre LEVOIT Classic da 92 cm offre un sollievo immediato grazie alle sue tre modalità e cinque velocità, raggiungendo una potente velocità di ventilazione di 929 CFM. Pur essendo potente, funziona silenziosamente a soli 28 dB. Il suo design innovativo include un angolo di rotazione di 90 gradi per coprire tutta la stanza, controlli touch, un telecomando e una maniglia nascosta per riporre il telecomando. La manutenzione è semplificata dalla sua custodia posteriore rimovibile, e la sua installazione è rapida e facile. Inoltre, viene fornito con una garanzia di due anni per garantire la soddisfazione del cliente.

Oggi questo pratico e avanzato ventilatore è disponibile su Amazon ad un prezzo decisamente interessante: lo pagherai solamente 84,99€, grazie ad uno sconto del 15% sul suo normale prezzo di listino. La disponibilità è immediata: se lo ordini subito lo riceverai a casa domani. Le notti insonne a causa dell’afa diventeranno solamente un brutto ricordo molto presto.

È dotato di una funzione di spegnimento avanzato che si adatta alle vostre abitudini di sonno, assicurando un comfort ottimale durante le ore notturne. E mentre offre una potenza di raffreddamento formidabile, il suo design insonorizzante assicura che funzioni a un livello sonoro quasi impercettibile di 28 dB. Il ventilatore non solo offre un raffreddamento potente, ma grazie al suo angolo di rotazione di 90 gradi, assicura che ogni angolo della vostra stanza riceva una brezza fresca e rinfrescante.

E per una maggiore comodità, è dotato sia di controlli touch che di un telecomando. La maniglia nascosta e la capacità di riporre il telecomando nel manico stesso evidenziano quanto sia stato curato ogni dettaglio nel design di questo ventilatore.

