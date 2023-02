Stufetta da 2000 W portatile, elegante e a BASSO consumo (-32%)

Ti segnalo un ottima alternativa al riscaldamento tradizionale, che ci sta letteralmente ammazzando con dei costi assurdi. Se fai presto oggi su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la stufetta Cecotec Ready Warm 6200 a soli 35,90 euro, invece che 52,90 euro.

Goditi questo sconto del 32% che ti permette di avere un notevole risparmio e soprattutto ti porti a casa una stufetta portatile eccezionale. Avrai la possibilità di riscaldare velocemente qualsiasi stanza, anche di grandi dimensioni, consumando poco. Ha diverse modalità di funzionamento ed è molto sicura, perfetta se hai bambini piccoli o animali domestici.

Stufetta Cecotec Ready Warm 6200: riscalda veloce e non consuma niente

Sicuramente una delle cose più interessanti di questa stufetta elettrica è il suo rapporto di calore e consumi. Se da un lato avari un eccezionale riscaldamento in pochissimo tempo, dall’altra godrai di consumi bassissimi. Grazie ai suoi 2000 W riesce a riscaldare in pochissimo una stanza e così, una volta che la temperatura è ottimale, mantenerla sarà molto meno dispendioso.

Puoi impostare la potenza di fuoriuscita del calore su due livelli e scegliere una delle 3 modalità di cui è dotata. La funzione Eco riscalda al minimo e consuma pochissimo, in modalità Turbo è molto più rapida con consumi leggermente più alti e poi la funzione Cool che attiva solo la ventola. Il sistema di oscillazione a 90° gli permette di distribuire in modo uniforme il calore. La puoi portare dove vuoi con la pratica maniglia nascosta nella parte posteriore. E ha una protezione per il surriscaldamento e il ribaltamento.

Approfitta anche tu di questa fantastica offerta, ma fai presto perché è destinata a durare poco. Vai ora su Amazon e acquista la tua stufetta Cecotec Ready Warm 6200 a soli 35,90 euro, invece che 52,90 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.