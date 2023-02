Stufa smart Bimar a basso consumo a 69€: quasi metà prezzo, Amazon SHOCK

La stufa smart di Bimar è la soluzione perfetta per ottenere tanto calore, solo quando occorre, senza rischiare picchi in bolletta. Questo interessante sistema a colonna ha un cuore intelligente che puoi gestire tramite apposita applicazione per smartphone, anche mentre non sei in casa. Evita sprechi, controlla la temperatura e accendilo solo quando necessario.

Io ce l’ho ormai da qualche mese e si tratta di un prodotto spettacolare, oltre che di alta qualità. Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon, con questo ottimo sistema di riscaldamento ad alta efficienza. Risparmia il 42% e accaparratelo a 69,99€ invece di 119,99€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata.

Il design a colonna lo rende super slim, ma questo non inficia in alcun modo la sua capacità di distribuire calore, anzi. Infatti, il termoventilatore è in grado di oscillare in modo automatico, permettendo all’ambiente di essere riscaldato in modo assolutamente uniforme.

La completa applicazione per Android e iOS ti permetterà di tenere sotto controllo la modalità di funzionamento del prodotto, ma anche la temperatura ambiente. Non manca la compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home: potrai gestire la tua stufa smart di Bimar direttamente con la voce. Ad ogni modo, in dotazione ricevi anche un telecomando per la gestione rapida del sistema di riscaldamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.