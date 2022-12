Strumenti anti-phishing: quale antivirus scegliere?

Gli strumenti anti-phishing sono sempre più apprezzati e utilizzati, visto la diffusione sempre più capillare di questa minaccia.

Ma di cosa stiamo parlando effettivamente? Il phishing è una tipologia di truffa perpetrata online, che consiste nell’ingannare una vittima spingendola a fornire dati sensibili come:

informazioni personali ;

; password ;

; codici di accesso vari.

Una volta che i cybercriminali si impossessano di tali informazioni, cercando di sfruttare questa posizione di vantaggio per vendere le identità sul Dark Web o agendo in maniera diretta, cercando di accedere a determinate piattaforme per sottrarre denaro alla vittima.

Al di là della prudenza, adottare un antivirus che offre uno strumento specifico è, senza ombra di dubbio, un ottimo modo per evitare spiacevoli conseguenze legate a tale pratica illegale.

Gli strumenti anti-phishing? Un ottimo modo per prevenire il furto di dati e denaro

Gli attacchi phishing possono avvenire attraverso messaggi di posta elettronica fasulli o siti contraffatti.

I criminali informatici infatti, vanno a “simulare” una piattaforma esistente per spingere l’utente ad inserire i propri dati. Che si tratti di ingenuità o di fretta, queste strategie sono studiate con attenzione e possono trarre in inganno anche gli utenti più consumati.

Uno strumento anti-phishing efficace come quello proposto da Kaspersky Anti-Virus, uno strumento di difesa a 360 gradi e che, per questa minaccia specifica, offre la soluzione adatta.

A questa però si aggiunge anche un antivirus nel concetto più classico del termine, con tanto di protezione in tempo reale rispetto tutte i potenziali pericoli del Web contemporaneo.

Non meno interessante è l’ottimizzazione di questo software. Kaspersky Anti-Virus, infatti, è stato progettato per avere un impatto minimo a livello di performance, rivelandosi utile anche su PC poco performanti o datati.

A rendere interessante questo antivirus è anche l’attuale promozione che lo interessa.

Grazie al 33% di sconto, è infatti possibile ottenere tutta la protezione di Kaspersky Anti-Virus spendendo appena 19,99 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.