Striscia LED WiFi TP-Link Tapo L900 al 40% in MENO, ora solo 29€

Fai diventare la tua casa ancora più smart con una cifra piccolissima. Se fai presto adesso puoi acquistare una striscia LED WiFi che puoi mettere dove cuoi. Dunque vasi immediatamente su Amazon e aggiungi al tuo carrello TP-Link Tapo L900 a soli 29,99 euro, invece che 49,99 euro.

Sì esatto, lo sconto, che potrebbe non essere visibile per interno, è del 40% rispetto al prezzo di partenza. Per cui adesso puoi risparmiare ben 20 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da circa 10 euro al mese per 3 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

TP-Link Tapo L900: la striscia LED smart a prezzo mini

Con questa spettacolare striscia LED puoi sbizzarrirti in tantissimi modi. Fai diventare colorata la cornice di un quadro, illumini la cappa, un pensile della cucina, o la camera dei piccoli. Puoi attaccare la striscia anche dentro i cassetti o gli armadi per avere la luce che ti serve quando li apri.

Grazie all’app dedicata potrai scegliere tra tantissimi colori, ben 16 milioni, e diverse atonalità di bianco, passando da una luce fredda a una luce più calda. Ed è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Troverai un pratico supporto adesivo che ti permette di appiccicarla dove vuoi senza fatica e la puoi anche tagliare in più punti. In confezione ne trovi 2 da 5 metri per un totale quindi di 10 metri.

Approfitta subito di questa occasione d’oro. Prima che l’offerta finisca vai su Amazon e acquista la tua TP-Link Tapo L900 a soli 29,99 euro, invece che 49,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.