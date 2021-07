Basta una striscia LED dietro il monitor del PC, dietro la TV o dietro un mobile per creare subito una bellissima atmosfera e – soprattutto – permettere agli occhi di affaticarsi molto meno. Le soluzioni di questo tipo sono tantissime, ma poche coniugano insieme fattori importanti come la facilità di collegamento alla rete elettrica e la presenza della connettività Bluetooth, per consentire la gestione delle luci direttamente dallo smartphone.

Striscia LED RGB: promozione imperdibile

Se a queste caratteristiche chiave viene aggiunto un prezzo particolarmente appetibile, allora si tratta di un'occasione da prendere al volo: per esempio, abbiamo scovato per voi un'offerta che vi consentirà di avere a disposizione ben 5 metri di striscia LED RGB smart a solo 12,39 euro, naturalmente su Amazon!

LED di tipo “RGB”, per chi non lo sapesse, significa che potrete decidere il colore della luce da utilizzare, creando anche dei particolari giochi (fra diversi colori) da gestire direttamente tramite il telecomando in dotazione oppure attraverso l'applicazione per smartphone Android e iOS. Infatti, le speciali strisce LED sono dotate di connettività Bluetooth, che vi consentirà di collegarle ai vostri dispositivi personali in pochi istanti. Come anticipato, l'offerta Amazon di oggi è particolarmente allettante e non potete farvela scappare. Tutto quello che dovete fare è attivare il coupon sconto del 20% prima di mettere il prodotto nel carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

