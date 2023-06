Striscia LED da 20 metri: crea un'atmosfera unica con soli 11€ (Amazon)

Non vedi l’ora che arrivi la tua festa di compleanno ma vorresti qualcosa che possa creare un’atmosfera unica? Non sai come decorare le pareti della tua camera da letto o della sala da pranzo? Nessun problema, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi e per poco tempo ancora, avrai la possibilità di acquistare questa fantastica striscia LED da 20 metri al prezzo super contenuto di soli 11,39 euro invece di 19,99 euro.

Tuttavia, per poter risparmiare circa 9 euro dovrai affrettarti e approfittare subito dello sconto del 5% e di un ulteriore sconto del 40% che potrai avere tramite coupon. Inoltre, avrai la possibilità di godere di tutti i vantaggi Prime, compresa spedizione gratuita senza costi aggiuntivi. Grazie a questa luce LED avrai la possibilità di regolare la luminosità della striscia e avrai a tua disposizione ben 16 milioni di colori diversi con 8 modalità di illuminazione.

Potrai gestire tutte queste impostazione, utilizzando il comodo telecomando a 44 tasti. A casa ti arriverà il kit completo, che prevede – oltre alle strisce LED – anche un adattatore di alimentazione, il telecomando, un controller, il manuale di istruzioni e alcuni accessori che ti saranno utili per l’installazione (connettori adesivi, connettori lineari, ganci adesivi posteriori).

Avrai anche la possibilità di tagliarle e collegarle con altre luci LED a striscia, così da poter personalizzare anche la lunghezza in base agli ambienti e alle necessità. Adatte come decorazione, queste luci ti saranno molto utili anche se devi illuminare zone buie della tua casa, come le scale o il retro della TV. Insomma, un prodotto che ti può essere utile in molte occasioni, anche per abbellire il tuo salone di bellezza.

Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa fantastica striscia LED da 20 metri al prezzo mini di soli 11 euro. Affrettati, il doppio sconto potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe un vero peccato perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.