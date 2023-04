Striscia con luci LED colorate quasi regalata: DOPPIO SCONTO su Amazon

Sei alla ricerca di qualcosa che possa animare le tue feste con gli amici e che possa creare un’atmosfera unica e coinvolgente? Non sai cosa fare per poter dare un tocco di colore alla cameretta del tuo bambino o al salotto? Bene, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Per poco tempo ancora, avrai la possibilità di portarti a casa questa fantastica striscia con luci LED colorate al prezzo di soli 13,99 euro.

Infatti, approfittando subito di un piccolo sconto dell’8% e di un ulteriore sconto di 10 euro applicabile tramite coupon, avrai questo coloratissimo prodotto al prezzo più basso del solito. Questa fantastica striscia LED smart RGBIC da 5 metri, sarà in grado di riprodurre più colori contemporaneamente e ti permetterà di creare un’atmosfera unica e accogliente in tutta la casa.

Potrai donare agli ambienti della tua abitazione un tocco decorativo particolare e fuori dal comune. Avrai la possibilità di personalizzare ciascuno dei 15 segmenti della striscia LED così da poter visualizzare colori diversi utilizzando semplicemente l’app Govee Home. Potrai scegliere il tuo colore preferito dalla tavolozza dei colori in modo tale da poter dar vita a diversi effetti di luce. Ma non finisce qui.

Infatti, potrai selezionare la modalità musica sull’app Govee Home e, grazie alla presenza di un microfono sensibile integrato della smart striscia LED, quest’ultima cambierà colore e luminosità in base a vari ritmi musicali. Le nuove modalità di scena dinamiche ti permetteranno di creare visualizzazioni vivide per migliorare l’atmosfera di tutte le tue feste con gli amici.

L’app Govee Home sarà in grado di identificare in modo intelligente i colori nelle immagini e applicarli alle Luci LED. Insomma, un prodotto unico da non perdere assolutamente. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa fantastica striscia con luci LED colorate al prezzo 13,99 euro. Affrettati il doppio sconto dell’8% + 10 euro di coupon, potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare.

