Strisce LED Goove con fotocamera: 3,8 o 5 metri, il prezzo su Amazon è una BOMBA

Avete sempre desiderato un’illuminazione ad effetto nella vostra casa, magari proprio mentre guardate un film, ascoltate musica o videogiocate? Allora non potete ignorare questa striscia LED di Goove in grande offerta su Amazon. Potete scegliere due diverse lunghezze: quella da 3,8 metri passa da 79,99 euro a soli 55,99 euro grazie allo sconto del 30%, quella da 5 metri invece passa da 99,99 euro a 74,99 euro grazie allo sconto del 15% più un coupon di 10 euro da applicare prima di mettere il prodotto nel carrello. A parte la lunghezza, entrambe le strisce presentano le medesime caratteristiche.

Strisce LED di Goove: due lunghezze, medesime caratteristiche

Stiamo parlando di strisce LED dotate di connessione Wi-Fi perfette per TV, monitor PC, ma anche da attaccare in qualsiasi parete della vostra casa. Con la fotocamera 1080P inclusa nella confezione, i colori vengono riconosciuti in automatico sullo schermo della TV e vengono applicati automaticamente alla striscia LED. In questo modo è possibile sperimentare i cambiamenti dello schermo con effetti di luce in tempo reale. Presente anche un comodo microfono integrato, con la quale la striscia LED può illuminarsi in base al suono della TV o di qualsiasi altra fonte sonora per un ambiente adatto per giochi o feste.

Potrete controllare la striscia luminosa di Goove in tanti modi: con l’app Govee Home, attraverso la scatola di controllo, ma anche con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant grazie al WiFi a 2,4 GHz. Infine sono presenti effetti di luce dinamici grazie alla tecnologia RGBIC che consente di personalizzare ogni segmento di luce per visualizzare più colori contemporaneamente. Per tale ragione sono presenti ben 12 scene preimpostate e la possibilità di creare e stili fai da te dall’app.

