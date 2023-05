Strepitoso tablet 10" con supporto al 4G e Android 12: prezzo SBAGLIATISSIMO (89€)

Sei alla ricerca di un tablet che unisca potenza, versatilità e un prezzo accessibile? Abbiamo la soluzione che fa per te: il MAGCH Tablet 10.1 Pollici, ora disponibile su Amazon a un prezzo scontato di soli 89,99€! Un’ottimo dispositivo con enorme autonomia energetica, supporto SIM per navigare sul Web in 4G e Android 12. Il prezzo è cosi basso da sembrare quasi un errore di prezzo: completa l’ordine al volo per accaparrartelo, se ancora disponibile. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma la disponibilità è limitata.

Un ottimo tablet a pochissimi euro su Amazon

Pronto a scoprire quello che ha da offrirti questa macchina? Allora continua a leggere!

Prestazioni Eccezionali con Android 12 e Octa-Core

Questo tablet offre una potenza di elaborazione fino a 1,6GHz grazie al suo sistema operativo Android 12 e al suo processore Octa-Core. Questa combinazione garantisce un’esperienza di utilizzo fluida e stabile, ottimizzata dall’intelligenza artificiale. Inoltre, la modalità di risparmio energetico riduce il consumo, permettendoti di utilizzare il tablet per più tempo senza doverlo ricaricare. E grazie al supporto per i widget su schermo, potrai godere di un’esperienza d’uso super fluida.

Display Ultra HD e Doppia Fotocamera

Il MAGCH Tablet 10.1 Pollici è dotato di un display IN-CELL Ultra HD con protezione dalla luce blu, certificato TUV. Questo ti permette di godere di una trasmissione della luce migliore e di una maggiore chiarezza, per ottenere la chiarezza e la pienezza dei colori del tablet in diversi ambienti. Inoltre, le sue fotocamere da 8MP e 13MP ti permettono di catturare istantaneamente scene emozionanti.

Alta Capacità di Memoria e Controllo Parentale

Con 4GB di RAM e 64GB di ROM, questo tablet offre un’ampia capacità di memoria, espandibile fino a 1TB con una scheda SD. Inoltre, grazie al supporto per Dual SIM, il tablet può funzionare sia come smartphone che come tablet. E con il Parental Control, potrai gestire i dispositivi e i membri della tua famiglia tramite GOOGLE Family Link.

Batteria di Lunga Durata e Modalità Doppio Schermo

Dotato di una batteria ad alta capacità da 8000 mAh, offre elevate prestazioni e un basso consumo energetico. Supporta la ricarica rapida Type-C e la gestione intelligente dell’alimentazione, il tema scuro e la modalità di illuminazione notturna. Inoltre, è in grado di supportare la proiezione dello schermo e la funzione split screen. Quanto alla privacy, nessun problema: il riconoscimento facciale terrà il tuo dispositivo al sicuro.

Se stai cercando un tablet potente, versatile e a un prezzo accessibile, questo è la scelta giusta per te. Approfitta dell’offerta su Amazon e porta a casa questo straordinario dispositivo a soli 89,99€. Le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime, ma attenzione, l’offerta è limitata, quindi non perdere tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.