Strepitoso avvitatore wireless con tantissimi accessori, prezzo AVVITATO (27€)

Questo avvitatore wireless elettrico è bellissimo, utilissimo e perfetto per tutte le tue operazioni di fai da te. Un prodotto di design, che utilizzi senza il vincolo dei cavi in qualsiasi contesto. Arriva in kit con una marea di accessori ed è anche in sconto su Amazon a un prezzo golosissimo: completa l’ordine al volo per averlo a 27€ circa soltanto con spedizioni assolutamente veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitata.

Sfruttane il suo potenziale in una mare di contesti. In qualsiasi situazione, potrai imprimere la giusta forza per avvitare e svitare. Controlli la velocità (che arriva fino a ben 800 giri al minuto) direttamente tramite il pratico grilletto, posizionato in modo strategico sull’impugnatura. Nemmeno le operazioni al buio saranno un problema, grazie alla pratica e luminosa luce LED integrata. La batteria integrata ricaricabile, ti permette l’utilizzo nella massima libertà, senza il vincolo dei cavi. Come anticipato, in dotazione ricevi una marea di accessori:

12 punte per cacciavite;

2 punte doppie;

2 punte da trapano;

2 x portainserti magnetici;

45 x kit di viti; 1 x bit asta;

1 punta da trapano per piastrelle a testa triangolare;

1 x custodia per gli inserti;

1 x manuale utente.

Non perdere la golosissima occasione del momento e porta adesso a casa questo avvitatore elettrico spettacolare a mini prezzo da Amazon. Completa l’ordine al volo per prenderlo a 27€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.