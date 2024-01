Street Fighter 6 (Steelbook Edition) costa solo 39€ con l'OFFERTA a TEMPO

Sei fan dei picchiaduro? Beh, l’edizione speciale dell’ultimo Street Fighter è ora in sconto su Amazon. Stiamo parlando della Steelbook Edition di Street Fighter 6 per PS5 che ora, grazie allo sconto, crolla a soli 39,99€ invece degli originari 67,84€. Si tratta di un ottimo ribasso per un’edizione speciale!

Street Fighter 6: quest’edizione è fantastica

Al cuore di Street Fighter 6 si trova il rivoluzionario sistema di combattimento, concepito per offrire una profondità e una personalizzazione senza precedenti. La novità più rilevante è rappresentata dalla scelta tra due tipologie di comandi: i moderni, dal facile apprendimento che agevolano l’esecuzione di combo potenti, e i classici, richiedenti maggiore abilità ma offrendo un controllo più completo.

Il titolo accoglie i giocatori con tre entusiasmanti modalità di gioco, ciascuna pensata per soddisfare le diverse inclinazioni dei partecipanti. Fighting Ground, la modalità principale, offre una varietà di opzioni competitive, compresi combattimenti online e offline. World Tour propone una coinvolgente modalità storia per il giocatore singolo, permettendo di creare un proprio avatar e di esplorare la vibrante Metro City. Nel Battle Hub i giocatori interagiscono, trovano avversari e partecipano a eventi, creando una community virtuale coinvolgente.

Il comparto grafico di Street Fighter 6 è alimentato dall’esclusivo RE ENGINE di Capcom, garantendo una resa visiva migliorata in ogni aspetto del gioco. I personaggi assumono vita con dettagli e realismo mai visti prima, mentre gli ambienti si dipingono con colori vivaci, contribuendo a un’esperienza di gioco coinvolgente e immersiva. La Steelbook Edition di Street Fighter 6 rappresenta un’edizione speciale, completa di una Steelbook esclusiva in metallo, che custodisce il gioco.

Street Fighter 6 ti offrirà ore e ore di divertimento grazie a tutte le novità introdotte.

