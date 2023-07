Street Fighter 6 PS5: gli sconti Prime Day che ci piacciono

Street Fighter 6 è senza dubbio uno dei giochi più iconici nel panorama dei giochi di combattimento, e ora hai l’opportunità di acquistarlo con uno sconto del 14% su Amazon grazie ai Prime Day. Ma attenzione, le ultime ore sono alle porte, quindi non perdere tempo per approfittare di questa imperdibile offerta. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 64,99 euro.

Street Fighter 6 PS5: le ultime scorte stanno andando a ruba

Una delle caratteristiche che rende questa edizione di Street Fighter 6 così speciale è l’inclusione di una custodia Steelbook, che aggiunge un tocco di classe al tuo gioco preferito. Oltre a essere un’aggiunta estetica accattivante, la custodia proteggerà il tuo gioco in modo sicuro, permettendoti di conservarlo nel miglior modo possibile.

Ma non è tutto ciò che Street Fighter 6 ha da offrire. Il gioco introduce un sistema di combattimento altamente evoluto, che ti permette di scegliere tra due tipologie di comandi: moderni e classici. Questa opzione ti consente di personalizzare l’esperienza di gioco secondo le tue preferenze, garantendo una sensazione di controllo senza precedenti.

Oltre all’azione frenetica dei combattimenti, Street Fighter 6 offre anche una coinvolgente modalità storia per giocatore singolo chiamata World Tour. Qui, potrai esplorare le strade di Metro City con il tuo avatar personalizzato e scoprire i tuoi punti di forza nel combattimento. Attraverso una serie di sfide e incontri, potrai affinare le tue abilità e vivere un’avventura indimenticabile nel mondo di Street Fighter.

Se preferisci misurarti con giocatori provenienti da tutto il mondo, il Battle Hub è il luogo ideale per te. Qui potrai trovare rivalità amichevoli e metterti alla prova contro avversari di ogni livello di abilità. Prepara le tue mosse migliori e sfida i migliori giocatori della community di Street Fighter.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di mettere le mani su Street Fighter 6 per PS5 a un prezzo scontato. Sii pronto a immergerti nell’adrenalina dei combattimenti, esplorare le strade di Metro City e confrontarti con giocatori provenienti da tutto il mondo nel Battle Hub. Agisci subito, il tempo stringe e l’offerta sta per scadere. Acquistalo subito al prezzo speciale di soli 64,99 euro e sfida i tuoi amici a combattimenti fino all’ultimo colpo.

