Street Fighter 6 è già in offerta su Amazon: occasione da non perdere

Street Fighter 6 è già disponibile in sconto su Amazon a soli 59,99 euro invece di 74,99. L’occasione a sorpresa arriva su Amazon ad appena tre giorni dal lancio ufficiale e ti permette di mettere le mani sul gioco più atteso dell’anno per i fan del genere.

Street Fighter 6 è il nuovo capitolo della celebre saga di picchiaduro che ha fatto la storia del genere. Il gioco ti offre un’esperienza di combattimento unica, con una grafica mozzafiato, una colonna sonora coinvolgente e una giocabilità fluida e intuitiva.

Potrai scegliere tra oltre 30 personaggi, tra cui i classici Ryu, Chun-Li e Ken, ma anche nuove entrate come Luke, Akira e Oro. Ogni personaggio ha uno stile di combattimento diverso, con mosse speciali, colpi critici e tecniche definitive da sbloccare e padroneggiare.

Street Fighter 6 in offerta: tutto vero su Amazon

Street Fighter 6 ti propone diverse modalità di gioco, per adattarsi alle tue preferenze e al tuo livello di sfida. Potrai giocare in modalità storia, seguendo le vicende dei tuoi personaggi preferiti e scoprendo i loro segreti e le loro motivazioni.

Potrai anche sfidare i tuoi amici online o in locale, in partite singole o a squadre, oppure cimentarti nella modalità arcade, dove dovrai affrontare una serie di avversari sempre più forti. Inoltre, potrai personalizzare il tuo personaggio con vari costumi, accessori e colori, per renderlo unico e riconoscibile.

Street Fighter 6 è il gioco che stavi aspettando con divertimento, adrenalina e azione ti aspettano.

