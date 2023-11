Streaming FACILE? Scegli ManyCam, oggi in offerta Black Friday

Sei alla ricerca di uno strumento facile, ma al tempo stesso professionale per trasmettere video live su piattaforme di streaming, app per videoconferenze e strumenti di apprendimento a distanza? Scegli ManyCam, oggi in offerta speciale con il Black Friday. Con il 40% di sconto ottieni uno strumento estremamente valido che ti permetterà di raggiungere obiettivi in modo facile e veloce permettendoti così di concentrarti solo sui contenuti che vuoi trasmettere.

Con oltre 100 milioni di download, si attesta il servizio più apprezzato dagli utenti di tutto il mondo. Scegli la soluzione che fa per te tra tantissime opzioni e opportunità. Sarai felice di sapere che ad aspettarti c’è una nuova interfaccia utente completamente rinnovata. Potrai impostare una modalità scura o chiara, a seconda del tuo dispositivo o di come preferisci interagire con l’applicazione. Tutte le migliorie hanno l’obiettivo di garantire un’esperienza utente fluida e un’usabilità efficace per la produzione di video live.

ManyCam: la scelta giusta per i tuoi video live

Attiva adesso ManyCam, la scelta giusta per i tuoi video live. Pensa, una volta avuto l’accesso, puoi collegarla a Zoom, Webex, Microsoft Teams, Google Meet o a qualsiasi altra applicazione di videochiamata come la tua videocamera virtuale. In questo modo puoi trasformare le tue videochiamate, teleconferenze e presentazioni aziendali in qualcosa di unico, professionale e ben visibile. Per te avrai:

più livelli personalizzabili picture-in-picture ;

; commutatore multimediale tra scene e fonti diverse;

tra scene e fonti diverse; angoli di videocamera, videocamere mobili, documenti, NDI e tanto altro ancora.

Il tuo streaming in diretta non sarà più lo stesso. Cambia faccia senza cambiare la tua. Trasmetti su più piattaforme contemporaneamente accedendo a tutti gli strumenti video live di cui hai bisogno. Proprio per questo hai a tua disposizione ulteriori funzionalità e opzioni che puoi mettere in campo grazie a questa soluzione come:

multicast su Facebook, YouTube, Twitch o qualsiasi altro streaming RTMP;

su Facebook, YouTube, Twitch o qualsiasi altro streaming RTMP; dispositivi mobili come angoli di ripresa e controllo remoto durante la diretta;

come angoli di ripresa e controllo remoto durante la diretta; registrazione della finestra live principale con un semplice clic di mouse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.