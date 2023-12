Stop MUFFA con il Deumidificatore Electroline a soli 34€

Finalmente puoi dire stop alla muffa e al freddo pungente. Il più grande nemico della casa e della tua salute è l’umidità. Grazie al Deumidificatore Electroline puoi liberarti da questo problema e ottenere un’aria salubre in ogni stanza. Acquistalo in offerta a soli 34,99 euro, invece di 49,99 euro. Lo trovi solo online sul sito di Unieuro. La consegna a domicilio è gratuita così come è gratuito anche il ritiro presso il negozio più vicino a te.

Deumidificatore Electroline: la svolta ai problemi di muffa

Muffa, problemi articolari, dolori alle ossa e freddo sono spesso causati dall’eccessiva umidità in casa. Riducila a livelli abitabili con il Deumidificatore Electroline DEY035C. Grazie a questo elettrodomestico portatile puoi migliorare notevolmente la tua vita e quella della tua famiglia. Con un serbatoio da 1 litro, puoi eliminare l’umidità in eccesso da qualsiasi stanza risparmiando anche sui consumi di energia elettrica. Si svuota facilmente ed è subito pronto all’utilizzo.

Acquistalo ora a soli 34,99 euro, invece di 49,99 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 11,66 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

