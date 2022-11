Stop aria fredda: il trucco economico per isolare le finestre è GENIALE

La stagione fredda è ormai arrivata ed è tempo di pensare a come ottimizzare al meglio l’utilizzo dei riscaldamenti. Nonostante gli aumenti, sarà assolutamente necessario scaldarsi, ma evitare gli sprechi è fondamentale. In quest’ottica, è impensabile lasciare che gli spifferi di aria ghiacciata passino della finestre, rendendo l’abitazione molto meno confortevole.

Fortunatamente, per risolvere basta veramente poco. Non serve cambiare gli infissi (cosa buona e giusta, ma anche incredibilmente costosa) e nemmeno chiamare professionisti. Con uno speciale prodotto isolante, reperibile su Amazon a bassissimo prezzo, è possibile aumentare la tenuta delle finestre, riducendo – o addirittura eliminando – gli spifferi in entrata e in uscita.

Si tratta di una speciale guarnizione adesiva, che installi in pochi minuti e in autonomia, che costa poco e dura fino a 2 anni. Se consideri che il rotolo da 10 metri lo prendi a meno di 10€, è decisamente un investimento sostenibile. In più, se sei abbonato ai servizi Prime, lo ricevi con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Aria fredda dalle finestre addio: la soluzione fai da te

L’installazione non potrebbe essere più facile e immediata. A casa arriva il rotolo da 10 metri, quello che devi fare tu è tagliare dei pezzi che corrispondano alle misure della tua finestre. Grazie al potente adesivo, basterà posizionarlo all’interno del telaio – ovvero mentre l’anta è aperta – ed avrai finito.

A quel punto, potrai immediatamente notare la differenza: basterà chiuderla e ti renderai conto che non passerà più aria fredda, ma non solo. Si tratta di un ottimo sistema che isola dai rumori esterni.

Insomma, con una piccola astuzia – super economica – puoi migliorare l’isolamento di casa, a partire proprio dalle finestre. Il rotolo da 10 metri di questa speciale guarnizione ti permetterà di isolare più di una unità. Prendilo adesso a meno di 10€ da Amazon, godi anche di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

