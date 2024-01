STOP alla polvere con iRobot Roomba 692 al 33% in meno su Amazon

Se non ne puoi più della tua vecchia aspirapolvere a filo che ti fa solo perdere tempo, sappi che il popolarissimo robot aspirapolvere iRobot Roomba 692 può essere tuo spendendo una cifra ridicola su Amazon.

Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 33%, il robot aspirapolvere è pronto per stupirti fin da subito alla modica cifra di appena 199€ con tanto di consegna rapida e gratuita con i servizi Prime di Amazon.

Il robot aspirapolvere iRobot Roomba 692 costa una sciocchezza su Amazon

Nonostante il calo di prezzo repentino l’elettrodomestico smart ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue necessità: ad esempio, monta un potente motore con una spazzola ad alta rotazione in grado di raccogliere facilmente briciole, polvere, capelli e anche i peli dei tuoi animali domestici.

Perfettamente a suo agio su ogni tipologia di pavimenti e anche sui tappeti, iRobot Roomb 692 si controlla facilmente tramite l’applicazione mobile e supporta anche la tecnologia di navigazione iAdapt: tramite essa impara la dimensione della tua abitazione e si muove facilmente per ogni ambiente evitando mobili e ostacoli.

In conclusione, sarebbe un grave errore lasciarsi scappare l’eccellente robot aspirapolvere in offerta su Amazon a questo prezzo; sfrutta i servizi Prime per riceverlo direttamente a casa in appena 24 ore e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.