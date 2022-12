STOP al freddo da porte e finestre: l'astuzia geniale per isolare (12€)

Da porte e finestre, non è una gran scoperta, spesso passano spifferi di aria gelida. Penetrano in casa e rendono vano il lavoro dell’impianto dei termosifoni, abbassando la temperatura e aumentando la percezione del freddo. Un problema arcinoto, ovviamente. A essere difficile da trovare è la soluzione al problema. Certo, basterebbe cambiare gli infissi, metterne di nuovi spendendo un bel po’ di denaro. Ma se questo non fosse possibile? Come eliminare il fastidioso passaggio di aria ghiacciata senza investire un patrimonio?

La soluzione l’ho sperimentata sulla porta di ingresso della mia casa (indipendente, in piena campagna). Cercavo qualcosa che non fosse il classico, malfunzionante, paraspifferi. Non volevo assolutamente compare un inutile “salsicciotto” imbottito che finisce per muoversi per tutta la casa diventando un ricettacolo di polvere. Cercando su Amazon, mi sono imbattuta in una soluzione ultra slim, che si ferma saldamente alla porta ed ha ben 2 guarnizioni a protezione (una interna e una esterna). Mi è sembrato interessante da provare, anche come soluzione per evitare il passaggio di insetti. Beh, decisamente una resa oltre ogni aspettativa: nessun insetto è più entrato e – soprattutto – si è bloccata qualsiasi corrente d’aria fastidiosa in entrata.

Insomma, considerando che l’ho installato in totale autonomia, posso affermarlo: minima spesa, massima resa. Infatti, la barra da 94 centimetri puoi portarla a casa a 12€ circa appena con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Lo installi in totale autonomia, è robusto e resistente, ed è a prova di acqua, pioggia e intemperie. In breve tempo, isoli al meglio porte e finestre, elimini gli spifferi e – soprattutto – non vanifichi il funzionamento dei termosifoni. Qualsiasi sia l’alimentazione della tua calda, non è proprio il momento giusto per permettersi degli sprechi.

Il paraspifferi a doppia guarnizione, al momento, è la soluzione più sensata, pratica e duratura. Inoltre. ha un prezzo super accessibile, considerando che da Amazon si prende a poco più di 12€ con spedizioni veloci e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.