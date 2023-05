SteelSeries Rival 5: OFFERTA SHOCK di Amazon per il mouse da gaming

SteelSeries Rival 5, uno dei migliori mouse da gaming in circolazione, è protagonista di una impareggiabile offerta di Amazon che ti lascerà a bocca aperta. Grazie a uno sconto immediato del 36%, infatti, quest’oggi ti bastano appena 44€ per mettere le mani su una periferica per PC di cui non potrai più fare a meno.

Bello, leggero, comoda da utilizzare e con una precisione di puntamento ineguagliabile, il Rival 5 di SteelSeries è pronto a soddisfare le tue personali esigenze sin dal primo utilizzo.

C’è il 36% di sconto su Amazon per il mouse da gaming SteelSeries Rival 5

Ideale per una vasta gamma di generi – FPS, MOBA, MMO, Battle Royal e non solo -, il mouse a marchio SteelSeries integra un eccellente sensore ottico TrueMove Air da 18.000 CPI con una precisione sbalorditiva. Realizato con materiali di ottima fattura e impreziosito da inserti RGB da personalizzare a piacimento tramite l’app per Windows, il mouse monta 9 pulsanti ad alte prestazioni per avere il controllo della partita sempre a portata di mano.

Inutile girarci intorno: prendi al volo questa offerta di Amazon che ti permette di acquistare il tuo nuovo mouse da gaming a un prezzo regalo. Mettilo subito nel carrello ora che costa appena 44€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.