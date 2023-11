SteelSeries Rival 3 a 21€: Il Black Friday ti REGALA il mouse da gaming

Se hai atteso la settimana del Black Friday di Amazon per acquistare un nuovo accessorio per il tuo PC, sappi che l’ottimo mouse da gaming SteelSeries Rival 3 è in offerta a un prezzo shock. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 27%, il mouse può essere tuo sborsando la cifra regalo di appena 21€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

Leggerissimo e comodo da utilizzare per ore e ore senza stancare il polso, il mouse da gaming ha tutto ciò di cui hai bisogno per assicurarti una esperienza da gaming senza compromessi.

Il mouse da gaming SteelSeries Rival 3 costa una sciocchezza su Amazon, appena 21€

SteelSeries Rival 3 monta un eccellente sensore ottico da 8000 DPI liberamente programmabile secondo le tue personali esigenze di puntamento e tracking, mentre i 6 pulsati presenti sono anch’essi programmabili per avere accesso immediato a funzioni speciali direttamente dal mouse e non dalla tastiera.

Con un prezzo di vendita su Amazon in fortissimo sconto hai solo una cosa da fare: mettere subito nel carrello il mouse da gaming a marchio SteelSeries e sfruttare questa occasione del Black Friday; se fa in fretta, inoltre, puoi sfruttare a tuo vantaggio la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.